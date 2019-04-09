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Экс-полицейский получил три года колонии за смертельное ДТП в Ростовской области

Экс-полицейский получил три года колонии за смертельное ДТП в Ростовской области
В Ростовской области вынесли приговор бывшему сотруднику правоохранительных органов, устроившему смертельное ДТП. Об этом 11 апреля рассказали в прокуратуре региона.

Как стало известно, обвиняемый напился и сел за руль. По дороге он превысил скорость и вылетел на встречную полосу, где на своей иномарке врезался в ВАЗ.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир отечественного авто скончались на месте ЧП. Экс-полицейского заключили под стражу.

- Приговором Волгодонского районного суда от 10 апреля он признан виновным и осужден к 3 годам 11 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, прокомментировали в ведомстве. - Кроме того, осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года 10 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.

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