На Дону вынесли приговор мужчине, до смерти забившему подругу



На Дону вынесли приговор мужчине, до смерти забившему подругу. Преступник Чичук обвинялся по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».



Происшествие случилось 27 апреля 2018 года. Мужчина у себя дома в компании товарищей распивал спиртное. Собутыльники пили с самого утра и днем были уже пьяны. Неожиданно хозяин жилья поссорился со своей подругой. Разозлившись, он ударил ее по лицу, а затем сзади схватил за волосы и резко дернул вниз. В результате женщина упала, ударившись головой об пол.



Немного успокоившись после случившегося, повздорившие приятели уснули. Вечером они проснулись и продолжили пить. Тем не менее, ночевать избитая женщина решила у родственников. Вернувшись к близким, она сразу же легла спать. В ту же ночь женщина умерла от полученных травм.



Уголовное дело в отношении мужчины рассматривал Каменский районный суд.



- Его признали виновным в совершении преступления, - рассказали в пресс-службе суда. - Чичука приговорили к шести годам заключения в колонии строгого режима.



Соответствующий приговор преступник пытался обжаловать в Ростовском областном суде. Он заявлял, что «все произошло случайно». Мужчина якобы не хотел причинять вред здоровью женщине, погибшая просто спровоцировала его.





Однако Ростовский областной суд доводы подсудимого не устроили. Его апелляцию отклонили. Приговор Каменского районного суда вступил в законную силу в феврале 2019 года.

