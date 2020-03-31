В Ростовской области вынесли приговор мужчине, ударившему ножом зятя



В Ростовской области вынесли приговор мужчине, который ударил ножом зятя. Плетникова обвиняли в совершении преступления по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».



По данным суда, происшествие случилось 26 августа 2019 года. Подсудимый рассказал, что около 18 часов он и его зять выпивали по случаю Дня шахтера. Во время застолья мужчины начали конфликтовать. Обвиняемый Плетников в ходе ссоры напал на мужа сестры и один раз ударил в грудь ножом.



Пострадавшего госпитализировали. Несмотря на тяжелое ранение, он остался жив.



Плетникова признали виновным. Ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии строгого режима.