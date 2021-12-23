На Дону водитель фуры врезался в отбойник и попал в реанимацию

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области водитель фуры попал в реанимацию после столкновения с отбойником. ДТП произошло вечером 25 декабря на 862-м километре трассы М-4 «Дон».32-летний шофер потерял управление большегрузом на заснеженной дороге. МАН занесло, и он врезался в центральный отбойник. Удар был настолько сильный, что мужчина выпал из кабины.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что водителя МАНа доставили в больницу с серьезными травмами.