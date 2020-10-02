В Ростовской области 41-летний водитель попал в реанимацию после ДТП

В Ростовской области 41-летний водитель пострадал в столкновении с иномаркой. Авария произошла после полудня 4 сентября на автодороге в Мясниковском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.Как стало известно, 54-летний водитель «Шевроле Ланос» не справился с управлением на опасном повороте, вылетел на «встречку» и врезался «лоб в лоб» с автомобилем «Рено Сандеро» под управлением 41-летнего мужчины.Удар был настолько сильным, что от передней части «Рено», выброшенного в кювет, мало что осталось. Спасателям пришлось вытаскивать пострадавшего из покореженного автомобиля, потому что сам он не мог выбраться.Ростовчанин, который выехал на «встречку», отказался от госпитализации.