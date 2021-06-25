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Водитель фургона-рефрижератора попал в реанимацию после ДТП под Ростовом

Водитель фургона-рефрижератора попал в реанимацию после ДТП под Ростовом
На трассе под Ростовом водитель большегруза попал в реанимацию после ДТП. Авария случилась утром 28 июня на М-4 «Дон» в Аксайском районе.

За рулем фургона марки «АФ 4750Е3» ехал 46-летний мужчина. На подъезде к Ростову-на-Дону он двигался с высокой скоростью и не успел притормозить перед авто, которое остановилось на запрещающий сигнал светофора. В результате фургон буквально впечатался во впереди стоящий транспорт.

- В аварии пострадал водитель большегруза, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Он доставлен в реанимацию.

Автомобили также получили механические повреждения. В частности, передняя часть фуры превратилась в груду металла.

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