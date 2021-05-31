Водитель из Ростовской области попал в больницу после ДТП с большегрузом

На трассе М-4 «Дон» водитель из Ростовской области госпитализирован после столкновения с «КамАЗом». ДТП произошло 1 июня примерно в 13:30.Водитель фуры марки «Скания» направлялся по трассе из Москвы в Ростов-на-Дону. Не рассчитав дистанцию, 45-летний мужчина врезался в полуприцеп «КамАЗ», в котором находился 40-летний водитель.У «Скании» отвалился бамбер и разбилось лобовое стекло.Передняя часть машины почти полностью разбита. Полуприцеп «КамАЗа», напротив, внешне выглядит целым и невредимым.-В результате ДТП водитель автомобиля «Скания» с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.