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Водитель из Ростовской области попал в больницу после ДТП с большегрузом



На трассе М-4 «Дон» водитель из Ростовской области госпитализирован после столкновения с «КамАЗом». ДТП произошло 1 июня примерно в 13:30.

Водитель фуры марки «Скания» направлялся по трассе из Москвы в Ростов-на-Дону. Не рассчитав дистанцию, 45-летний мужчина врезался в полуприцеп «КамАЗ», в котором находился 40-летний водитель.

У «Скании» отвалился бамбер и разбилось лобовое стекло.Передняя часть машины почти полностью разбита. Полуприцеп «КамАЗа», напротив, внешне выглядит целым и невредимым.

-В результате ДТП водитель автомобиля «Скания» с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Водитель из Ростовской области попал в больницу после ДТП с большегрузом

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