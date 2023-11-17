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В Ростове на Текучева водитель «БМВ» снес дорожное ограждение и чудом выжил

В Ростове на Текучева водитель «БМВ» снес дорожное ограждение и чудом выжил
В Ростове-на-Дону водитель «БМВ» снес дорожное ограждение и выжил чудом. Авария случилась 17 ноября на Текучева около 16:00.

Мужчина на «БМВ» ехал в районе жилых домов. В какой-то момент он не заметил бетонное ограждение на проезжей части и с большой скоростью снес его. От сильного удара машина несколько раз перевернулась в воздухе.

К счастью, в результате аварии водитель чудом остался жив. Машина получила механические повреждения.
Фото: Соцсети.
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