В Ростове на Текучева водитель «БМВ» снес дорожное ограждение и чудом выжил

Фото: Соцсети.

В Ростове-на-Дону водитель «БМВ» снес дорожное ограждение и выжил чудом. Авария случилась 17 ноября на Текучева около 16:00.Мужчина на «БМВ» ехал в районе жилых домов. В какой-то момент он не заметил бетонное ограждение на проезжей части и с большой скоростью снес его. От сильного удара машина несколько раз перевернулась в воздухе.К счастью, в результате аварии водитель чудом остался жив. Машина получила механические повреждения.