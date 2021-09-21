На Дону виновник смертельного ДТП избежал наказания
В Ростовской области автомобилист, по вине которого погибла 48-летняя женщина, избежал наказания. 53-летний Сергей Диденко обвинялся по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Страшное ДТП случилось 25 декабря 2018 года в Милютинском районе. Сергей за рулем «Москвича» ехал по автодороге Кашары - Первомайское - Милютинская - Морозовск. В районе 69-го километра он не справился с управлением. Автомобиль вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Киа Церато».
От сильного удара отечественная машина буквально превратилась в груду металлолома. 48-летняя пассажирка получила разрыв легкого, обеих долей печени и множественные переломы. Травмы оказались несовместимыми с жизнью. Женщина скончалась на месте ДТП.
После аварии на автомобилиста завели уголовное дело, которое дошло до суда. Морозовский районный суд Ростовской области прекратил уголовное преследование Сергея - он примирился с потерпевшей стороной.