На Дону в лобовом столкновении «Москвича» и «Киа» погибла 48-летняя женщина



Фото: uralpress.ru



В Ростовской области в аварии погибла 48-летняя женщина. ДТП произошло в Милютинском районе утром 25 декабря.



Авария случилась на 69-м километре трассы Кашары - с. Первомайское - ст. Милютинская - г. Морозовск. По предварительным данным, 51-летний водитель «Москвича» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с «Киа Церато».

- В результате ДТП оба водителя с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Пассажир автомобиля «Москвич», 48-летняя женщина, от полученных травм скончалась в карете скорой помощи.



В настоящее время устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту аварии начата проверка.