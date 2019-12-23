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На Дону в лобовом столкновении «Москвича» и «Киа» погибла 48-летняя женщина

На Дону в лобовом столкновении «Москвича» и «Киа» погибла 48-летняя женщина
Фото: uralpress.ru

В Ростовской области в аварии погибла 48-летняя женщина. ДТП произошло в Милютинском районе утром 25 декабря.

Авария случилась на 69-м километре трассы Кашары - с. Первомайское - ст. Милютинская - г. Морозовск. По предварительным данным, 51-летний водитель «Москвича» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с «Киа Церато».
- В результате ДТП оба водителя с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. - Пассажир автомобиля «Москвич», 48-летняя женщина, от полученных травм скончалась в карете скорой помощи.

В настоящее время устанавливают все обстоятельства случившегося. По факту аварии начата проверка.

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