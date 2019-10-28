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На Дону в ДТП пострадали четыре человека, в том числе ребёнок

На Дону в ДТП пострадали четыре человека, в том числе ребёнок

В Ростовской области в аварии пострадали четыре человека, в том числе ребёнок. ДТП произошло на трассе Морозовск-Цимлянск-Волгодонск утром 30 октября.

По предварительным данным, девушка за рулем «Шевроле Ланос» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там иномарка лоб в лоб столкнулась с «ВАЗ-2114». От удара «Шевроле» отбросило в отбойник. На место прибыли сотрудники Цимлянского поисково-спасательного подразделения.

В одном из автомобилей находились пять человек, включая трёх детей. Самому младшему - около двух лет. Спасатели помогли выбраться четверым пассажирам. Одну девушку зажало в салоне, и её пришлось деблокировать с помощью специального оборудования. Её достали из машины и передали сотрудникам скорой помощи, пояснила ведущий специалист по связан с общественностью ПСС во внутренних водах Анастасия Калдурова. Также в результате ДТП получила травмы девятилетняя девочка.

Все пострадавшие госпитализированы. В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

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