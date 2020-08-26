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На Дону в ближайшие часы испортится погода

На Дону в ближайшие часы испортится погода
Непогода разбушуется в ближайшие часы в Ростовской области. О сложных метеоусловиях рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Согласно прогнозам синоптиков, в Ростовской области в ближайшие часы 28 августа ожидается дождь с грозой и градом. Возможно усиление ветра до 20-23 метров в секунду.

В период непогоды стоит отказаться от поездок на своем транспорте, а также не рекомендуется парковать автомобили под незакрепленными конструкциями.

Водителям в непогоду также стоит быть предельно бдительными.

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