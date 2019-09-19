Ливни с грозами и шквалистым ветром ожидаются в ближайшие часы в Ростовской области



В Ростовской области в ближайшие дни ожидаются шквалистый ветер и ливни с грозами. О комплексе неблагоприятных метеоусловий рассказали в управлении ГО и ЧС.



В ближайшие часы 21 сентября и весь день 22-го местами на Дону ожидаются сильные дожди, возможна гроза. Порывы ветра будут достигать 20-22 метров в секунду.



В период непогоды лучше не совершать длительных поездок, а если стихия застала на улице, не стоять под деревьями, а найти какое-нибудь помещение. Также не следует во время шквалистого ветра парковать машины под незакрепленными конструкциями.