На Дону убийца-рецидивист получил 11 лет колонии за расправу над сожительницей

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Обвинительным приговором завершился суд над 42-летним таганрожцем, который из-заревности зарезал свою возлюбленную. Решение по делу Игоря Чернобиля суд озвучил 15 декабря, сообщает городская прокуратура.Жестокая расправа произошла летом 2021 года в одной из коммуналок Таганрога на улице Пальмиро. Вечером осужденный и его сожительница выпивали в компании соседа. Во время застолья они серьезно поскандалили. Женщина не захотела спать в одной комнате с разбушевавшимся возлюбленным, решив переночевать у соседа. Чернобиль несколько раз просил ее вернуться в их комнату, но получал отказы. Тогда мужчина в порыве ревности схватил нож и несколько раз ударил потерпевшую. Она скончалась на месте происшествия.На Игоря Чернобиля завели уголовное дело по статье об убийстве. Таганрогский городской суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.Отметим, что ранее мужчина уже был судим за убийство. Он не успел отбыть до конца срока свое наказание.