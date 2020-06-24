На Дону вынесли приговор мужчине, убившему жену из ревности

В Шолоховском районе Ростовской области вынесли приговор 53-летнему местному жителю, обвиняемому в убийстве жены. Суд вынес решение 25 июня.Убийство произошло в марте 2020 года в хуторе Придонском. Мужчина вместе с 50-летней супругой распивал спиртное. Во время застолья между ними произошла ссора на почве ревности. Дончанин избил жену. Он нанёс ей множественные удары руками по голове. С полученными травмами пострадавшую доставили в больницу. Спустя время она скончалась в медучреждении.В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».Суд приговорил дончанина к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.