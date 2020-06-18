Жителю Ростовской области вынесли приговор за убийство из ревности

В Волгодонске суд вынес приговор 48-летнему местному жителю за убийство знакомого из ревности.Преступление произошло 28 февраля 2020 года. По данным следствия, мужчина вместе со своей сожительницей и 63-летним приятелем выпивали в доме женщины. Во время застолья дончанин приревновал гражданскую супругу к гостю. На почве ревности он дважды ударил мужчину кухонным ножом в грудь. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.В ходе расследования стало известно, что подозреваемый уже дважды был судим за аналогичные преступления. Из мест лишения свободы он освободился только в 2019 году.Как рассказали в донском управлении СКР, суд приговорил мужчину к девяти с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.