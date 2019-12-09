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На Дону шестилетний мальчик получил черепно-мозговую травму на прогулке в детсаду

На Дону шестилетний мальчик получил черепно-мозговую травму на прогулке в детсаду
На Дону в городе Гуково шестилетний мальчик получил черепно-мозговую травму на прогулке в детском саду № 8. В отношении воспитателя возбудили уголовное дело за ненадлежащее выполнение своих обязанностей и причинение тяжкого вреда здоровью.

Дети играли летом на площадке детсада. Один из мальчиков бежал, споткнулся и упал. Ребенок ударился головой о камень. Воспитателя в момент происшествия рядом не было, поэтому она не может рассказать, как пострадал малыш.

Кроме того, сотрудница детсада не вызвала скорую помощь. Черепно-мозговую травму родители обнаружили только спустя час, когда забирали ребенка домой.

– Мальчику сделали операцию и оформили инвалидность, – рассказала старший помощник прокурора города Гуково Елена Богданова.

Гуковская прокуратура проводит предварительное расследование дела.

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