На Дону шестилетний мальчик получил черепно-мозговую травму на прогулке в детсаду



На Дону в городе Гуково шестилетний мальчик получил черепно-мозговую травму на прогулке в детском саду № 8. В отношении воспитателя возбудили уголовное дело за ненадлежащее выполнение своих обязанностей и причинение тяжкого вреда здоровью.



Дети играли летом на площадке детсада. Один из мальчиков бежал, споткнулся и упал. Ребенок ударился головой о камень. Воспитателя в момент происшествия рядом не было, поэтому она не может рассказать, как пострадал малыш.



Кроме того, сотрудница детсада не вызвала скорую помощь. Черепно-мозговую травму родители обнаружили только спустя час, когда забирали ребенка домой.



– Мальчику сделали операцию и оформили инвалидность, – рассказала старший помощник прокурора города Гуково Елена Богданова.



Гуковская прокуратура проводит предварительное расследование дела.