В Ростове рабочий получил травму головы, упав с крыши дома



Мужчина в Ростове пострадал, упав с крыши здания. Акир Х. 31 июля работал на стройке на улице Гаражной.



Как сообщает DonDay.ru, он споткнулся и упал с высоты восьми метров. Мужчина приземлился прямо на спину и сильно ударился головой. К счастью, рядом оказались другие рабочие, которые сразу вызвали скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, повреждение ног и грудной клетки.