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В Ростове рабочий получил травму головы, упав с крыши дома

В Ростове рабочий получил травму головы, упав с крыши дома
Мужчина в Ростове пострадал, упав с крыши здания. Акир Х. 31 июля работал на стройке на улице Гаражной.

Как сообщает DonDay.ru, он споткнулся и упал с высоты восьми метров. Мужчина приземлился прямо на спину и сильно ударился головой. К счастью, рядом оказались другие рабочие, которые сразу вызвали скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, повреждение ног и грудной клетки.

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