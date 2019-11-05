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Воспитателя в детсаду, потерявшего ребёнка, оштрафовали в Ростовской области

Воспитателя в детсаду, потерявшего ребёнка, оштрафовали в Ростовской области
В Зернограде Ростовской области оштрафовали воспитателя в детском саду. Такую информацию сообщили в прокуратуре региона.

Малыша в сад привела мама. Отдав его воспитателю, женщина уехала по делам. Сотрудники дошкольного учреждения не закрыли калитку, к тому же за детьми никто не следил. Через какое-то время ребёнок вышел за территорию и пошёл гулять по улице.

Вскоре пропажу крохи обнаружили. Ни мать, ни воспитатель не смогли самостоятельно его найти. Им пришлось обратиться за помощью к правоохранителям. Полицейские нашли ребёнка живым и невредимым и передали его маме.

В отношении сотрудника детсада возбудили дело об административном правонарушении. Воспитателю назначили штраф.

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