Воспитателя в детсаду, потерявшего ребёнка, оштрафовали в Ростовской области



В Зернограде Ростовской области оштрафовали воспитателя в детском саду. Такую информацию сообщили в прокуратуре региона.



Малыша в сад привела мама. Отдав его воспитателю, женщина уехала по делам. Сотрудники дошкольного учреждения не закрыли калитку, к тому же за детьми никто не следил. Через какое-то время ребёнок вышел за территорию и пошёл гулять по улице.



Вскоре пропажу крохи обнаружили. Ни мать, ни воспитатель не смогли самостоятельно его найти. Им пришлось обратиться за помощью к правоохранителям. Полицейские нашли ребёнка живым и невредимым и передали его маме.



В отношении сотрудника детсада возбудили дело об административном правонарушении. Воспитателю назначили штраф.