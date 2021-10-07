На Дону семья лишилась крова из-за крупного пожара
В Таганроге семья с ребенком в одночасье осталась без крова над головой из-за крупного пожара. Двухэтажное жилье на улице Бериева, 14 сгорело утром 6 октября.
В тот день дома никого не было. Глава семьи Андрей Ершов уехал на работу, его супруга Инна также отправилась на подработку, а 11-летняя дочь Алина ушла в школу. Старший сын Денис в тот момент находился в Новороссийске. Там парень учится в Государственном морском университете имени адмирала Ушакова. Заканчивает 4-й курс по специальности «Судоводитель». Тревогу забили соседи. Около 7 часов они увидели, как валит дым и искрится крыша. Очевидцы тут же вызвали спасателей и рассказали о ЧП хозяевам жилья.
Инна сразу бросилась домой. К 9 часам женщина вошла во двор и увидела обугленные развалины. С одной стороны обрушилась крыша, натяжные потолки провисли из-за воды, стены обгорели, а стекла вылетели. Кроме того, сгорели все документы, вещи и мебель. А то, что уцелело, осталось под слоем копоти. Спасать было нечего - пожарные уже полностью потушили здание.
- Специалисты сказали, что пожар начался из-за стиральной машинки - сначала загорелась она, - поделилась с DonDay Таганрог Инна. - У нас в ванной шкаф с вещами был, поэтому в первую очередь огонь перебросился на него. Так что теперь мы остались практически без одежды.
ЧП не обошлось без жертв. Дома оставался 13-летний домашний любимец - Томас. Кот не смог выбраться из горящего здания и задохнулся дымом.
Сейчас Инна с дочкой и супругом живут у ее сестры. Семье Ершовых предстоит колоссальная работа по восстановлению собственного жилья.
- Придется снимать все обои, натяжные потолки, менять перекрытия, - рассказала женщина. - Они у нас были деревянные, поэтому выгорели практически дотла.
В Таганроге становится все холоднее. Инне и Андрею нужно как можно скорее восстановить жилье. Не будут лишними и теплые вещи, а также обувь. Возможно у кого-то найдется подходящая одежда для стройной 51-летней женщины и 11-летней школьницы.
Если вы готовы оказать материальную помощь, вы можете это сделать по номеру телефона, привязанного к карте Сбербанка на имя Дениса Андреевича Ершова: 8-918-597-07-46, либо по номеру карты: 4276 5221 6036 4008.