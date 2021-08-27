Из-за пожара в Шахтах многодетная семья лишилась крыши над головой
В Шахтах из-за пожара семья с маленькими детьми осталась без крыши над головой. Пламя уничтожило частный дом, расположенный в переулке Фрунзе, днем 28 августа.
Как сообщал Rostov.ru, возгорание случилось около 14 часов. В это время дома никого не было. Соседи, увидев дым, вызвали спасателей и позвонили хозяину жилья.
- Когда я приехал к дому, пожарные уже занимались тушением пламени, - рассказал DonDay Шахты владелец дома Шаиг. - Внутрь меня не пускали, но я смог забрать документы.
По словам мужчины, огонь уничтожил всю мебель, вещи и бытовую технику, а комнаты полностью выгорели.
Мужчина жил там с женой и тремя маленькими детьми: девятилетней дочкой и двумя сыновьями - восьмилетним и девятимесячным. Старшим не в чем теперь даже идти в школу - форма сгорела.
- Мне сейчас нельзя опускать руки. Старый дом выгорел полностью. Если есть возможность у неравнодушных граждан помочь нам в восстановлении жилища, буду очень благодарен за помощь в приобретении стройматериалов. За два месяца, до дождей, попробую обустроиться. Принимать в дар мебель, посуду пока некуда. Живём у родственников, - поделился шахтинец.
Шаиг работает плотником-электриком с зарплатой 12 тысяч. Его супруга занимается воспитанием детей и домашними делами. Восстановить дом самостоятельно - непосильная для них задача. Для помощи с погорельцами можно связаться по номеру: 8-988-561-10-57 - передать вещи, материалы или перевести деньги на карту (семье будет очень важна любая помощь).