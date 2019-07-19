Жительницу Шахт, страдающую потерей памяти, разыскивают в Ростовской области



В городе Шахты разыскивают пропавшую местную жительницу, страдающую потерей памяти.



34-летняя Александра Коваленко пропала 7 июня. С тех пор о ней нет никаких сведений. Родственники написали заявление о пропаже женщины в полицию. В донском главке сообщили приметы пропавшей.



На вид ей - 35-40 лет, рост - около 160-165 сантиметров. У женщины худощавое телосложение, европейский тип лица, смуглая кожа, прямые тёмно-русые волосы до плеч.

- В день пропажи на женщине были чёрная куртка, чёрные брюки, зелёная кофта, чёрные сапоги, - добавили в ГУ МВД Ростовской области. – Пропавшая страдает потерей памяти.



Всех, кто знает, где может находиться Александра Коваленко или видел её, просят сообщить по телефонам: 8 (8636) 279-290, 8 (8636) 279-344, 8-928-908-55-99 или 02.