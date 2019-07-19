Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

Жительницу Шахт, страдающую потерей памяти, разыскивают в Ростовской области

Жительницу Шахт, страдающую потерей памяти, разыскивают в Ростовской области
В городе Шахты разыскивают пропавшую местную жительницу, страдающую потерей памяти.

34-летняя Александра Коваленко пропала 7 июня. С тех пор о ней нет никаких сведений. Родственники написали заявление о пропаже женщины в полицию. В донском главке сообщили приметы пропавшей.

На вид ей - 35-40 лет, рост - около 160-165 сантиметров. У женщины худощавое телосложение, европейский тип лица, смуглая кожа, прямые тёмно-русые волосы до плеч.
- В день пропажи на женщине были чёрная куртка, чёрные брюки, зелёная кофта, чёрные сапоги, - добавили в ГУ МВД Ростовской области. – Пропавшая страдает потерей памяти.

Всех, кто знает, где может находиться Александра Коваленко или видел её, просят сообщить по телефонам: 8 (8636) 279-290, 8 (8636) 279-344, 8-928-908-55-99 или 02.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.