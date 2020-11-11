На Дону при пожаре в частном домовладении заживо сгорел 27-летний парень

В Новошахтинске Ростовской области при пожаре в частном домовладении погиб человек. Чрезвычайное происшествие случилось 12 ноября примерно в 15:30 на улице Нечаева, 17.Возгорание произошло в одноэтажном флигеле в результате неосторожного обращения с огнем. Пламя быстро распространилось по участку на площади пять квадратных метров. Ликвидацией пожара занимались семь спасателей на двух единицах техники. Примерно через 20 минут они предотвратили перекидывание огня на соседние территории.Полностью потушить пожар удалось к 16:00. К сожалению, в происшествии есть погибший. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, в результате ЧП 27-летний парень сгорел заживо.