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В Ростовской области произошел пожар в одноэтажном доме: есть погибший

В Ростовской области произошел пожар в одноэтажном доме: есть погибший
В Новошахтинске Ростовской области произошел пожар в одноэтажном доме. ЧП случилось 7 ноября примерно в 15 часов на улице Перятинеца, 1.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, из-за неосторожного обращения с огнем в четырехквартирном здании произошло возгорание. Пламя охватило участок площадью 10 квадратных метров.

На месте работали семь человек личного состава на двух единицах спецтехники. Полностью потушить пожар им удалось примерно к 16 часам.

- В результате чрезвычайного происшествия погиб 65-летний мужчина, - добавили в ведомстве. – Он умер, отравившись продуктами горения.

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