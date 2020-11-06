В Ростовской области произошел пожар в одноэтажном доме: есть погибший
В Новошахтинске Ростовской области произошел пожар в одноэтажном доме. ЧП случилось 7 ноября примерно в 15 часов на улице Перятинеца, 1.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, из-за неосторожного обращения с огнем в четырехквартирном здании произошло возгорание. Пламя охватило участок площадью 10 квадратных метров.
На месте работали семь человек личного состава на двух единицах спецтехники. Полностью потушить пожар им удалось примерно к 16 часам.
- В результате чрезвычайного происшествия погиб 65-летний мужчина, - добавили в ведомстве. – Он умер, отравившись продуктами горения.