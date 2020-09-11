В Ростовской области при пожаре в частном доме погиб 80-летний мужчина

На Дону при пожаре в частном доме погиб пожилой мужчина. Трагедия произошла в Миллерово на улице Донецкой рано утром 14 сентября.Пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Пламя распространилось на площади нескольких десятков квадратных метров. На место прибыли шесть спасателей на двух единицах техники. Ликвидировать возгорание удалость спустя практически полчаса.По данным пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, в результате пожара погиб 80-летний пенсионер. Самостоятельно выбраться из горящего дома, когда пожар начался, пожилому мужчине не удалось.