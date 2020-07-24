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На Дону 58-летний мужчина погиб при пожаре в частном доме

На Дону 58-летний мужчина погиб при пожаре в частном доме
В Зимовниковском районе Ростовской области произошел пожар в частном доме. Чрезвычайное происшествие случилось 25 июля около 20:00 в поселке Зимовники.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области, возгорание произошло в частном доме на переулке Третьяковский. Что стало причиной произошедшего пока неизвестно, однако пламя быстро распространилось на площади 25 квадратных метров. К тушению пламени привлекли пять человек личного состава и две единицы техники. Ликвидировать полыхающий участок спасателям удалось примерно за 20 минут.

- В результате ЧП погиб 58-летний мужчина, - добавили в ведомстве. – Предварительная причина смерти – отравление продуктами горения.

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