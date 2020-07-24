На Дону парень разбился насмерть, врезавшись на иномарке в рекламный щит

В Волгодонске ночью 26 июля произошло смертельное ДТП. 25-летний водитель иномарки с 24-летним пассажиром влетели в рекламный щит.По информации Donday.ru Волгодонск, на проспекте строителей возле подземного пешеходного перехода автомобиль «Хендай Акцент» на большой скорости врезался в рекламный щит. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. От сильного удара от иномарки ничего не осталось.Водитель погиб на месте, а пассажира удалось спасти. Оперативные службы примерно полчаса разрезали груду металла, чтобы достать пострадавшего из салона. В настоящее время он находится в реанимации в тяжёлом состоянии.Как стало известно, у водителя «Хендай» не было водительского удостоверения. Остальные подробности смертельного ДТП уточняются.