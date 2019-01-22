В Ростове водитель иномарки погиб вместе с пассажиром в результате неудачного разворота





Авария с двумя погибшими произошла рано утром в Ростове-на-Дону. ДТП случилось на пересечении улиц Каракумской и Армянской около 4:30.



За рулём «Хендай Акцент» сидел 32-летний водитель. Он решил развернуться, но не убедился в безопасности манёвра. В результате иномарка столкнулась с микроавтобусом № 18 под управлением 45-летнего мужчины. В ранний час в маршрутке не было пассажиров. От удара её отбросило, и она врезалась в стену здания. Легковушка же превратилась в груду металла. Её смяло настолько, что правая сторона практически отсутствует.



Чуда не произошло, водитель и 30-летний пассажир «Хендай» погибли на месте.



- По факту ДТП проводится проверка, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.



Все обстоятельства трагедии устанавливаются.