В Ростовской области водитель иномарки врезался в рекламный щит: погибли двое



В Каменском районе Ростовской области водитель иномарки «Хендай» врезался в рекламный щит. Авария произошла 14 февраля около 16 часов на 926-м километре М-4 «Дон».



По предварительным данным, мужчина за рулем автомобиля «Хендай I-30» не справился с управлением. В результате иномарка столкнулась с рекламным щитом.



– В ДТП погибли пассажир и водитель «Хендай». На месте работают сотрудники ГИБДД, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.