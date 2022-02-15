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На Дону от COVID-19 привили 1 373 подростков

На Дону от COVID-19 привили 1 373 подростков

В Ростовской области от коронавирусной инфекции привили 1 373 подростков, из них 447 - в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в региональном штабе по мониторингу ситуации с COVID-19.

В целом по области осталось 1 027 доз вакцины «Спутник М». Более 50% препарата, который поступил в конце января, муниципалитеты потратили в течение двух недель.

Подростков вакцинируют на добровольной основе, с интервалом в 21 день. Для процедуры нужны письменное заявление родителей или законных представителей и их добровольное согласие на детей от 12 до 14 лет. Подростки в возрасте 15-17 лет могут сами принимать решение о том, делать им прививку или нет.
Фото: Яндекс.Новости
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