В Ростовской области от коронавируса привили более 550 тысяч человек

В донском регионе продолжается кампания по вакцинации населения от COVID-19. По состоянию на 24 июня в Ростовской области привиты 556 354 человека. За последние сутки получили вакцину 8 067 человек.По информации регионального правительства, завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) 446 772 человека, за 24 часа – 4 593.Чаще всего в регионе в качестве вакцины используют «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Среди альтернативных препаратов - «КовиВак». Этот препарат - цельновирионная вакцина, то есть содержит в себе цельный, но убитый вирус Sars-Cov-2. Как и предыдущие медикаменты, она состоит из двух компонентов.Сделать прививку можно на добровольной основе в медучреждениях или мобильных пунктах. Для того чтобы вакцинироваться, нужен только паспорт.