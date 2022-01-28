В Ростове начали прививать от коронавируса подростков

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В Ростове подростков от 12 до 17 лет начали вакцинировать от коронавируса. О старте прививочной кампании 31 января сообщили в управлении здравоохранения.В администрации города заверили, что получить вакцину можно во всех детских поликлиниках, получив заключение врача-педиатра о допуске. Однако в большинстве медучреждений пока не знают о поступлении компонентов для детей и запись не ведут. В мэрии не смогли уточнить, по сколько доз вакцины распределили в те или иные больницы.В Ростовскую область поступило 2,4 тысячи доз вакцины для подростков «Спутник М». Детей прививают добровольно в два этапа, с промежутком в 21 день. Для этого родителям нужно дать письменное согласие для вакцинации детей от 12 до 14 лет. Подростки старше 15 лет могут заполнить документы самостоятельно.