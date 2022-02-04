От коронавируса в Ростовской области привили 777 детей

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В Ростовской области от коронавируса привили 777 детей. Об этом сообщает региональное правительство. Чуть более семи дней назад на Дон поставили препарат «Спутник М».Вакцинация школьников и студентов проводится в муниципалитетах на добровольной основе. Для несовершеннолетних обязательно согласие мамы или папы. С 15 лет они могут заполнять его самостоятельно.Вакцина получена биотехнологическим путем, при котором не используется патогенный для человека вирус SARS-CoV-2. Препарат состоит из двух компонентов. В их состав входят рекомбинантный вектор на основе аденовируса человека 26-го и 5-го серотипов, несущих ген белка S вируса SARS-CoV-2", говорится в инструкции к препарату. Проще говоря, состав "Спутника M" полностью повторяет взрослую вакцину, но дозировка уменьшена в пять раз. Это оправданно: иммунная система детей реагирует на вакцинацию гораздо активнее, чем у взрослых. Испытания показали, что эффективность детского варианта вакцины у подростков составила около 93%.Стоит отметить, что на Дону стали фиксировать все больше детей, которые подхватывают коронавирус омикрон. Он заразнее, чем все его предшественники.