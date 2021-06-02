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На Дону осудили водителя, сбившего насмерть 17-летнюю девушку

На Дону осудили водителя, сбившего насмерть 17-летнюю девушку


На Дону осудили водителя, сбившего насмерть 17-летнюю девушку.

В Ростовской области осудили водителя, сбившего насмерть несовершеннолетнюю девушку. Преступление произошло ещё 4 октября 2019 года.

По версии следстви, Бахтияр Гусейнов значительно превысил скорость на территории хутора Груцинов Каменского района. В следствие чего, 45-летний мужчина сбил двух школьниц, идущих по обочине, на своей «Мазде».

После ДТП водитель поспешил скрыться. Одна из пешеходов, 17-летняя девочка, скончалась на месте, а 15-летней школьнице причинён тяжкий вред здоровью.

Позже водителя задержали и бросили под стражу.

- Приговором суда ему назначено наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы в колонии поселении, - сообщили СУ СКР по Ростовской области.

Пока решение в законную силу не вступило.

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