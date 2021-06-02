На Дону осудили водителя, сбившего насмерть 17-летнюю девушку.В Ростовской области осудили водителя, сбившего насмерть несовершеннолетнюю девушку. Преступление произошло ещё 4 октября 2019 года.По версии следстви, Бахтияр Гусейнов значительно превысил скорость на территории хутора Груцинов Каменского района. В следствие чего, 45-летний мужчина сбил двух школьниц, идущих по обочине, на своей «Мазде».После ДТП водитель поспешил скрыться. Одна из пешеходов, 17-летняя девочка, скончалась на месте, а 15-летней школьнице причинён тяжкий вред здоровью.Позже водителя задержали и бросили под стражу.- Приговором суда ему назначено наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы в колонии поселении, - сообщили СУ СКР по Ростовской области.Пока решение в законную силу не вступило.