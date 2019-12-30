На Дону неизвестные взорвали петарды в пасти у щенка



В Ростовской области негодяи взорвали в пасти у щенка петарды. Происшествие случилось в канун Нового года в Каменске-Шахтинском.



Как сообщает портал DonDay.ru, местный житель нашел в районе ж/д путей щенка, истекающего кровью. Забрать питомца себе он не мог, потому что был на работе. Он позвонил волонтерам и сообщил о скулящем от боли животном. Уже через несколько часов малыш был в ветеринарной клинике.



Оказалось, что в пасти у собаки кто-то пытался взорвать петарды. Вместо рта у пса была кровавая рана.



Малышу сделали операцию, и сейчас он находится на реабилитации. Его жизни ничего не угрожает.