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На Дону неизвестные взорвали петарды в пасти у щенка

На Дону неизвестные взорвали петарды в пасти у щенка
В Ростовской области негодяи взорвали в пасти у щенка петарды. Происшествие случилось в канун Нового года в Каменске-Шахтинском.

Как сообщает портал DonDay.ru, местный житель нашел в районе ж/д путей щенка, истекающего кровью. Забрать питомца себе он не мог, потому что был на работе. Он позвонил волонтерам и сообщил о скулящем от боли животном. Уже через несколько часов малыш был в ветеринарной клинике.

Оказалось, что в пасти у собаки кто-то пытался взорвать петарды. Вместо рта у пса была кровавая рана.

Малышу сделали операцию, и сейчас он находится на реабилитации. Его жизни ничего не угрожает.

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