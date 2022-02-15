На Дону будут судить мужчину, который на машине задавил насмерть родственника

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В Цимлянске под суд пойдет мужчина, который насмерть переехал родственника. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.В ноябре прошлого года обвиняемый был у себя дома в компании пьяного родственника. Гость начал угрожать поджечь стоявшие во дворе автомобили и даже облил их бензином. Мужчину это очень разозлило. Он сел в припаркованную «ГАЗель» и сбил своего обидчика. В результате случившегося родственник обвиняемого скончался на месте.На мужчину завели дело по статье об убийстве. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Первое заседание назначено на 21 февраля.