На Дону под суд пойдет водитель грузовика, насмерть задавивший человека на поле

Октябрьский районный суд Ростовской области рассмотрит дело грузчика, который насмерть сбил человека на пахотном поле. Вопиющий случай произошел 8 мая 2020 года.По данным правоохранителей, 51-летний Николай С. в поселке Персиановском производил работы за рулем грузовика «ГАЗ - Чайка-Сервис-2784ЕД». За руль мужчина сел в нетрезвом виде. Резко сдав назад, водитель не увидел работника, стоящего сзади большегруза. В результате грузовик переехал коллегу. От множественных травм селянин скончался на месте происшествия.В отношении водителя, сбившего мужчину, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Если вину обвиняемого докажут в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.