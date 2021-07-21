На Дону под суд пойдет водитель грузовика, насмерть задавивший человека на поле
Октябрьский районный суд Ростовской области рассмотрит дело грузчика, который насмерть сбил человека на пахотном поле. Вопиющий случай произошел 8 мая 2020 года.
По данным правоохранителей, 51-летний Николай С. в поселке Персиановском производил работы за рулем грузовика «ГАЗ - Чайка-Сервис-2784ЕД». За руль мужчина сел в нетрезвом виде. Резко сдав назад, водитель не увидел работника, стоящего сзади большегруза. В результате грузовик переехал коллегу. От множественных травм селянин скончался на месте происшествия.
В отношении водителя, сбившего мужчину, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». Если вину обвиняемого докажут в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.