В Ростове будут судить мужчину, зарезавшего и расчленившего собутыльника

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В Ростове-на-Дону под суд пойдет 42-летний мужчина, который зарезал своего собутыльника и расчленил его. Об этом 3 февраля сообщает СУ СКР по Ростовской области.По версии следствия, в ноябре прошлого года ростовчанин выпивал в компании своего 48-летнего товарища. Он снимал частный дом на улице Нариманова и решил устроить там застолье. Во время посиделок между ними произошла ссора, которая быстро переросла в потасовку. В какой-то момент обвиняемый схватил со стола нож и несколько раз ударил им собутыльника. Ранения были серьезными, и мужчина скончался практически сразу. Ростовчанин понял, что от трупа нужно избавиться. Он расчленил тело знакомого, упаковал в пакеты и выбросил в мусорный контейнер.Мужчина сейчас находится в СИЗО. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Прокуратура Ростовской области уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об убийстве. Все материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.