На Дону будут судить девушку, оставившую новорождённого ребёнка умирать на улице



В Ростовской области в суд передали уголовное дело в отношении 24-летней жительницы города Морозовска. Она обвиняется по статье «Убийство матерью новорождённого ребёнка».



Тело младенца со следами гнилостного разложения обнаружили на заброшенной стройке в переулке Гладкова 9 июля 2019 года. В ходе расследования смерти новорождённого была установлена его мать. Ею оказалась местная жительница, у которой уже были двое детей.



Следователям девушка пояснила, что не хотела иметь третьего ребёнка, поэтому когда подошло время рожать, она пришла на стройку, родила мальчика и оставила его там.



Первое заседание по делу пройдёт в Морозовском районном суде 23 января, сообщает DonDay.ru. Горе-матери грозит до четырех лет лишения свободы.