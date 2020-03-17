Дончанка, бросившая новорождённого умирать на улице, отделалась условным сроком



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В Ростовской области вынесли приговор девушке, которая оставила ребёнка умирать на улице. Заседание по делу 24-летней дончанки проходило в Морозовском районном суде.



Местная жительница обвинялась по статье «Убийство матерью новорождённого ребёнка». Разлагающийся труп младенца нашли в июле 2019 года в переулке Гладкова города Морозовска. Шокированные прохожие вызвали на место правоохранителей. В ходе расследования была установлена мать ребёнка.



Как выяснилось, у девушки уже есть двое детей. Она не планировала беременность и, не желая воспитывать третьего ребёнка, родила его на стройке. Затем она просто оставила кроху умирать. Беззащитный малыш погиб.



По информации DonDay.ru, приговором суда ей назначили два года и четыре месяца лишения свободы условно.