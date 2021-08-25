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На Дону без вести пропал пенсионер с металлической тростью

На Дону без вести пропал пенсионер с металлической тростью
В Цимлянске разыскивают без вести пропавшего 69-летнего пенсионера. Местонахождение Александра Юрьева неизвестно с 26 августа.

Родственники мужчины заявили о его исчезновении в полицию и добровольческое объединение «Лиза Алерт Юг». Пока поиски не дали результатов.

Пропавший среднего телосложения, рост – 170 сантиметров, глаза карие, волосы седые, есть залысина. Был одет в бордовую рубашку с коротким рукавом, темное трико, обут в сандалии. С собой взял металлическую трость.

Если вам что-либо известно о местонахождении Александра Юрьева, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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