На Дону без вести пропал пенсионер с металлической тростью

В Цимлянске разыскивают без вести пропавшего 69-летнего пенсионера. Местонахождение Александра Юрьева неизвестно с 26 августа.Родственники мужчины заявили о его исчезновении в полицию и добровольческое объединение «Лиза Алерт Юг». Пока поиски не дали результатов.Пропавший среднего телосложения, рост – 170 сантиметров, глаза карие, волосы седые, есть залысина. Был одет в бордовую рубашку с коротким рукавом, темное трико, обут в сандалии. С собой взял металлическую трость.Если вам что-либо известно о местонахождении Александра Юрьева, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.