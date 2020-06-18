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На Дону без вести пропал 79-летний пенсионер

На Дону без вести пропал 79-летний пенсионер
На Дону разыскивают пропавшего без вести пенсионера. Об исчезновении 79-летнего Александра Дмитриевича Ченцова сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг».

Житель села Алексеево-Лозовское Чертковского района пропал 19 июня. Мужчина вышел из дома на улице Молодежной около 15 часов. С тех пор о нём ничего не известно.

Волонтёры сообщили, что мужчина нуждается в медицинской помощи. Кроме того, он не ориентируется в пространстве.

Рост пропавшего - примерно 172 сантиметра. У него худощавое телосложение, карие глаза.

Когда пенсионер вышел из дома, на нём были светлая рубашка с коротким рукавом, бело-голубая тельняшка, серые штаны. На ногах - галоши цвета хаки. С собой у Александра Дмитриевича была трость.

Всех, кому что-нибудь известно о том, где находится Александр Дмитриевич Ченцов или видел его, просят сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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