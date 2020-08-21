На Дону автомобилист на ВАЗе сбил пешехода

На Дону водитель на отечественном автомобиле сбил мужчину. Авария случилась 24 августа около 21:30 неподалеку от Багаевского района.По информации отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 42-летний автомобилист на «ВАЗ-2107» ехал по автодороге Ростов - Семикаракорск - Волгодонск. По предварительной информации, на 68-м километре трассы он не справился с управлением и сбил переходящего проезжую часть пешехода.- В результате дорожно-транспортного происшествия неустановленного мужчину с травмами доставили в больницу, - добавили в ведомстве.