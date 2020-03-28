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На трассе Ростов – Волгодонск автомобилист насмерть сбил пешехода

На трассе Ростов – Волгодонск автомобилист насмерть сбил пешехода
Фото для иллюстрации: omskinform.ru

Пешеход погиб под колёсами иномарки в Ростовской области. Происшествие случилось около 22 часов 30 марта на трассе Ростов – Волгодонск.

По дороге ехал 56-летний мужчина за рулём «Мерседес Виано». Неожиданно проезжую часть решил перебежать мужчина. Он был в тёмной одежде, и автомобилист вовремя не заметил его. Водитель не смогу увернуться и сбил пешехода.

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, от полученных травм 59-летний мужчина скончался на месте.

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