Мужчина на ВАЗе сбил пешехода в Ростовской области



В Каменске-Шахтинском Ростовской области пешеход получил травмы в результате ДТП. Происшествие случилось 1 декабря около 17:30.



Проезжую часть на улице Советской стал переходить 55-летний мужчина. В это время по дороге ехал 54-летний автомобилист за рулём «ВАЗ-21113». Он увидел пешехода, но не остановился и даже не снизил скорость. В результате он сбил мужчину.



- Пострадавший получил травмы и был доставлен в больницу, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.