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Мужчина на ВАЗе сбил пешехода в Ростовской области

Мужчина на ВАЗе сбил пешехода в Ростовской области
В Каменске-Шахтинском Ростовской области пешеход получил травмы в результате ДТП. Происшествие случилось 1 декабря около 17:30.

Проезжую часть на улице Советской стал переходить 55-летний мужчина. В это время по дороге ехал 54-летний автомобилист за рулём «ВАЗ-21113». Он увидел пешехода, но не остановился и даже не снизил скорость. В результате он сбил мужчину.

- Пострадавший получил травмы и был доставлен в больницу, - добавили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

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