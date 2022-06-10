На Дону 51-летний мужчина погиб при пожаре в частном доме

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

На Дону произошел пожар в частном доме. ЧП случилось в Куйбышевском районе 10 июня около 11:00.Жители хутора Русско-Лютино почувствовали сильный запах гари, который разносился по всем улицам. Клубы черного дыма были видны в районе Социалистической. Очевидцы вызвали на помощь пожарных. Полыхал дом № 38. Прибывшая бригада принялась тушить здание. Как только им удалось войти внутрь, они увидели бездыханное тело мужчины. Им оказался 51-летний хозяин дома. Он получил многочисленные ожоги, которые стали причиной его гибели.Как сообщили в региональном ГУ МЧС, пожар был ликвидирован четырьмя спасателями с помощью одной автоцистерны. Причины случившегося устанавливают эксперты.