Фото: ГУ МЧС по Ростовской области

В Ростовской области 69-летний мужчина погиб при пожаре в собственном доме. ЧП произошло ранним утром 4 января.В тот день большинство жителей хутора Быковского еще спали, когда в одном из частных домов вспыхнул пожар. Нашлись очевидцы, которые вызвали на помощь спасателей, и вой сирен разбудил весь поселок. Прибывшая бригада принялась тушить пламя, но за считанные минуты оно охватило 35 квадратных метров. Как только огнеборцы оказались внутри, они обнаружили обгоревший труп мужчины. Им оказался 69-летний хозяин дома.Причиной пожара стало неправильное использование электрического обогревателя.Как сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области, для тушения огня привлекались две спецмашины и восемь спасателей.