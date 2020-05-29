На Дону при пожаре в частном доме погиб 60-летний мужчина
В Белой Калитве Ростовской области при пожаре погиб 60-летний мужчина. Возгорание произошло в ночь на 1 июня в частном доме на улице Трудовой.
По предварительным данным, пламя и запах гари заметили жители близлежащих домов. Очевидцы обратились за помощью к спасателям. На место прибыли восемь сотрудников и две единицы техники. Пожар был потушен на площади 60 квадратных метров.
– В результате возгорания погиб 60-летний мужчина. Причины пожара устанавливают, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Фото: Кубанские новости