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На Дону при пожаре в частном доме погиб 60-летний мужчина

На Дону при пожаре в частном доме погиб 60-летний мужчина
В Белой Калитве Ростовской области при пожаре погиб 60-летний мужчина. Возгорание произошло в ночь на 1 июня в частном доме на улице Трудовой.

По предварительным данным, пламя и запах гари заметили жители близлежащих домов. Очевидцы обратились за помощью к спасателям. На место прибыли восемь сотрудников и две единицы техники. Пожар был потушен на площади 60 квадратных метров.

– В результате возгорания погиб 60-летний мужчина. Причины пожара устанавливают, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Фото: Кубанские новости

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