На Дону 10-летняя девочка попала под колеса грузовика: видео

В Ростовской области водитель большегруза сбил 10-летнюю девочку. Происшествие случилось утром 9 августа на трассе Шахты - Белая Калитва.По словам очевидцев, девочка перебегала дорогу в неположенном месте. Увидев автомобиль, она остановилась. Машина проехала, и ребенок пошел дальше, не посмотрев в другую сторону. В этот момент прямо на нее двигался грузовик МАЗ. Водитель не успел вовремя остановиться и сбил девочку. Женщина, стоявшая рядом, бросилась ей на помощь.По информации ГУ МВД по Ростовской области, 10-летнего ребенка с различными травмами доставили в больницу.