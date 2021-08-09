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На Дону 10-летняя девочка попала под колеса грузовика: видео

На Дону 10-летняя девочка попала под колеса грузовика: видео
В Ростовской области водитель большегруза сбил 10-летнюю девочку. Происшествие случилось утром 9 августа на трассе Шахты - Белая Калитва.

По словам очевидцев, девочка перебегала дорогу в неположенном месте. Увидев автомобиль, она остановилась. Машина проехала, и ребенок пошел дальше, не посмотрев в другую сторону. В этот момент прямо на нее двигался грузовик МАЗ. Водитель не успел вовремя остановиться и сбил девочку. Женщина, стоявшая рядом, бросилась ей на помощь.

По информации ГУ МВД по Ростовской области, 10-летнего ребенка с различными травмами доставили в больницу.

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