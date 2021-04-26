В Ростовской области водитель иномарки сбил 10-летнюю девочку

В Ростовской области 10-летняя девочка попала под колеса иномарки. Дорожно-транспортное происшествие случилось около 17 часов 27 апреля в Зернограде.На улице Социалистической ребенок хотел перебежать дорогу в неположенном месте. Девочка думала, что из-за стоящих в пробке машин это будет безопасно. Как только школьница вышла на проезжую часть, машины поехали. Водитель «Хендай Акцент» не успел притормозить и сбил девочку.- С травмами ее доставили в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.