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В Ростовской области водитель иномарки сбил 10-летнюю девочку

В Ростовской области водитель иномарки сбил 10-летнюю девочку
В Ростовской области 10-летняя девочка попала под колеса иномарки. Дорожно-транспортное происшествие случилось около 17 часов 27 апреля в Зернограде.

На улице Социалистической ребенок хотел перебежать дорогу в неположенном месте. Девочка думала, что из-за стоящих в пробке машин это будет безопасно. Как только школьница вышла на проезжую часть, машины поехали. Водитель «Хендай Акцент» не успел притормозить и сбил девочку.

- С травмами ее доставили в больницу, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

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